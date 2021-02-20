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    Какие требования к участникам необходимо устанавливать при госзакупках работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде

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    Министерство природных ресурсов и экологии РФ разъяснило, какие требования к участникам необходимо устанавливать при госзакупках работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующая информация содержится в письме Минприроды № 12-53/1087.

    Специалисты министерства сформулировали рекомендации заказчикам для предупреждения и пресечения риска выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе организации подготовки их проведения, недобросовестными исполнителями в рамках государственных или муниципальных контрактов (договоров).

    В частности, заказчикам рекомендуется усилить контроль соблюдения требований к участникам закупки на выполнение указанных работ.

    Установить в извещении о проведении закупки, документации о проведении закупки требование об отсутствии в РНП информации об участнике закупки, в том числе информации:

    • об учредителях;
    • о членах коллегиального исполнительного органа;
    • лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. 

    Установить в извещении о проведении закупки, документации о проведении закупки критерий оценки заявок квалификация участников закупки, в том числе наличие у них:

    • финансовых ресурсов; 
    • на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов; 
    • опыта работы, связанного с предметом контракта; 
    • деловой репутации; 
    • специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

    Установить порядок проведения оперативного контроля за ходом выполнения работ.

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