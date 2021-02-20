Торги имуществом на ЭТП ГПБ в марте 2021 года

На ЭТП ГПБ реализуется имущество ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «ТТД Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Арктик Билдинг Сервисиз» и других организаций. Торги имуществом осуществляются через публичное предложение, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Продажа труб со склада ООО «ТТД Татнефть»

Объявлено бесплатное участие в торгах по продаже труб со склада ООО «ТТД Татнефть».

Для участия в торгах не требуется электронная подпись.

Расположение имущества: г. Альметьевск, ул. Индустриальная 28/1.

Дата и время проведения: 10.03.2021 в 13:00 (МСК).

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Продажа нежилых помещений в Москве

Продажа через электронные торги нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Намёткина, д. 9, корп. 3.

Лот № 23: Нежилые помещения в г. Москве.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальная цена: 28 958 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 15.03.2021 в 12:00 (МСК).

Дом с земельным участком в Подмосковье

На торгах реализуется дом с земельным участком, общей площадью 325,9 кв.м.

Местонахождение: Московская область, Щелковский р-н, п. Загорянский ул. Соколовская д. 16А.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Начальная цена: 9 500 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 23.03.2021 в 12:00 (МСК).

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TOYOTA Camry в Москве

На электронных торгах проходит открытый аукцион на продажу автомобиля TOYOTA Camry.

Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Арктик Билдинг Сервисиз».

Начальная цена: 1 450 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 17.03.2021 в 11:00.

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Доля 9/100 здания спортивного центра

На торгах реализуется Доля 9/100 в общей долевой собственности Здания спортивного центра.

Адрес: ХМАО-Югра, Белоярский р-н, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальная цена: 11 433 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 15.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Мачта связи, узел связи, оконечная релейная станция в городе Надым

Представлено на продажу имущество: мачта связи высотой 60 м и оконечная релейная станция 1.

Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км.

Собственник: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 1 488 001.2 рублей.

Дата и время проведения: 12.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.