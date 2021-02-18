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    Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП

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    Правительство РФ подготовило пакет новых мер по поддержке бизнеса. Он направлен на сохранение занятости, чему посвящены самые дорогостоящие и значимые меры, пишут «Известия».

    В общей сложности в него вошли пять видов поддержки. Это перезапуск программы кредитования для малого, среднего и крупного бизнеса «ФОТ 0». Программа стартовала в марте прошлого года и предусматривала займы сроком на один год по нулевой ставке на зарплаты сотрудникам. Эта программа позволила сохранить один миллион рабочих мест.

    Дополнительное снижение на 2–3 п. п. стоимости льготных кредитов для МСП за счёт субсидий банкам. Чтобы получить такой заём, надо будет к декабрю текущего года увеличить персонал на 10% по сравнению с январём.

    Списание задолженности по налогам и страховым взносам для МСП из наименее восстановившихся отраслей из списка пострадавших от пандемии за март и I квартал 2020 г.

    Фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 г. – для расчета налогов на имущество (как физических, так и юридических лиц).

    Переходный налоговый режим для компаний, утративших возможность пользоваться специальными условиями. Речь идет о предприятиях, которые «переросли» упрощенную и патентную систему, но переквалификация на общие правила для них остается болезненной, что искусственно сдерживает рост бизнеса.

    Комментарий эксперта

    «Безусловно, для достижения запланированной цели в 32,5% по вкладу малого бизнеса в ВВП страны к концу 2024 года в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство» требуются дополнительные меры поддержки со стороны государства, попытку реализации которых мы видим в новом законопроекте. Однако вопрос успешного применения данных мер на практике по-прежнему остается открытым...»

    Мария Волкова — эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучающая работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Она внедрила системы корпоративного обучения в таких компаниях федерального уровня, как Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

    МСП, Торги, закупки, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Наши Эксперты, ЭТП ГПБ
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