Изменен порядок формирования сведений для реестра договоров по 223-ФЗ

Министерство финансов РФ скорректировало порядок формирования информации для реестра договоров по 223-ФЗ. Рассмотренные поправки вступают в силу 22 февраля.

В частности, заказчики будут направлять информацию по сделкам с самозанятыми.

Некоторые положения приведены в соответствие с законодательством. Так, скорректированы правила указания информации о стране происхождения товара. Эти сведения надо отражать и в случае, если по договору на выполнение работ (оказание услуг) есть поставка товара. Тот же порядок применим для информации о цене единицы товара.

По строительным договорам данные о стране и единице закупаемого товара при выполнении работ сообщаются, если его можно принять к бухучету как отдельный объект основных средств.