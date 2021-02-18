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    Изменен порядок формирования сведений для реестра договоров по 223-ФЗ

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    Министерство финансов РФ скорректировало порядок формирования информации для реестра договоров по 223-ФЗ. Рассмотренные поправки вступают в силу 22 февраля.

    В частности, заказчики будут направлять информацию по сделкам с самозанятыми.

    Некоторые положения приведены в соответствие с законодательством. Так, скорректированы правила указания информации о стране происхождения товара. Эти сведения надо отражать и в случае, если по договору на выполнение работ (оказание услуг) есть поставка товара. Тот же порядок применим для информации о цене единицы товара.

    По строительным договорам данные о стране и единице закупаемого товара при выполнении работ сообщаются, если его можно принять к бухучету как отдельный объект основных средств.

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