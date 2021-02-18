Принят закон против коррупции в организациях, подчиненных органам власти

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому руководители дочерних структур хозяйственных организаций, подконтрольных органам публичной власти, будут нести ответственность за коррупционные преступления как должностные лица.

Сейчас, лица, занимающие руководящие должности в дочерних организациях хозяйственных обществ, подчиненных РФ, субъектам Федерации или муниципальным образованиям, не могли быть привлечены к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность.

Однако же они обладают такими же полномочиями, как и должностные лица, а совершаемые ими опасные деяния квалифицируются как преступления против госвласти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

В связи с этим данная категория руководителей теперь будет признана должностными лицами. Это позволит распространить на них действие в том числе статьи 285 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями».