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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Принят закон против коррупции в организациях, подчиненных органам власти

    Принят закон против коррупции в организациях, подчиненных органам власти

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    Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому руководители дочерних структур хозяйственных организаций, подконтрольных органам публичной власти, будут нести ответственность за коррупционные преступления как должностные лица.

    Сейчас, лица, занимающие руководящие должности в дочерних организациях хозяйственных обществ, подчиненных РФ, субъектам Федерации или муниципальным образованиям, не могли быть привлечены к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, служебный подлог, халатность.

    Однако же они обладают такими же полномочиями, как и должностные лица, а совершаемые ими опасные деяния квалифицируются как преступления против госвласти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

    В связи с этим данная категория руководителей теперь будет признана должностными лицами. Это позволит распространить на них действие в том числе статьи 285 Уголовного кодекса «Злоупотребление должностными полномочиями».

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