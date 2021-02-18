Когда возможно заключить контракт жизненного цикла

Правительство РФ расширило перечень случаев, когда заключается контракт жизненного цикла. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 160.

Теперь контракты жизненного цикла можно заключать при закупке работ по созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, центров обработки данных и программно-аппаратных комплексов.

Указанные изменения вступают в силу 21 февраля текущего года.

Напомним, что по 44-ФЗ контракт жизненного цикла — это контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание. При необходимости возможна эксплуатация в течение срока службы, ремонт и (или) утилизация поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.