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    Когда возможно заключить контракт жизненного цикла

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    Правительство РФ расширило перечень случаев, когда заключается контракт жизненного цикла. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 160.

    Теперь контракты жизненного цикла можно заключать при закупке работ по созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации информационных систем, центров обработки данных и программно-аппаратных комплексов.

    Указанные изменения вступают в силу 21 февраля текущего года.

    Напомним, что по 44-ФЗ контракт жизненного цикла — это контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание. При необходимости возможна эксплуатация в течение срока службы, ремонт и (или) утилизация поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

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