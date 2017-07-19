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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

    Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

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    Министерство Финансов РФ опубликовало доклад о мониторинге применения Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в первом полугодии 2017 года.

    Согласно отчёту, общий объем процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), объявленных в соответствии с Законом N 223-ФЗ, по сравнению с I полугодием 2016 года сохранился на уровне 9,3 трлн. руб. На ТОП-5 крупнейших заказчиков приходится 25% всех закупок.

    С ЕИС интегрирована 181 электронная торговая площадка. Более половины закупок в электронной форме осуществляется на 3 электронных площадках. На 12 электронных площадках была проведена только одна закупка, на 42 электронных площадках не было проведено ни одной закупки в электронной форме. Общий объем закупок, проведенных с использованием ЭТП, составил свыше 3,0 трлн. руб., что составляет 32% от общего объема закупок в I полугодии 2017 г. При этом общий объем закупок в электронной форме по сравнению с I полугодием 2016 г. увеличился на 435,9 млрд. руб. (15%).

    В I полугодии 2017 г. среднее количество поданных заявок на участие в закупке составило 1,73, что на 5 % превышает показатель 2016 г. Анализ представленных данных свидетельствует о том, что наиболее конкурентные закупки осуществляются в ценовом диапазоне от 10 млн. рублей – до 50 млн. рублей. Наиболее развитая конкуренция наблюдается при закупках в сфере строительства – 1,97 заявок.

    Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) от общей стоимости заключенных договоров по результатам закупок за I полугодие 2017 г. составила около 11,2%. Средняя стоимость договора с субъектом МСП составила около 8,3 млн. рублей.

    Подробный отчёт доступен по ссылке https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118900


    Минфин, 223-ФЗ, смсп
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