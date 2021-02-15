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    К банковским гарантиям установят единые требования

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    Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила подготовленный Министерством финансов РФ законопроект об установлении единых требований к банковским гарантиям по обеспечению заявок и исполнению договоров при проведении госкомпаниями конкурентных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом говорится в сообщении Минфина.

    В сообщении говорится, что новация направлена на расширение доступа субъектов МСП к закупкам путем предоставления им права выбора из широкого перечня банков для получения гарантии. А также на исключение негативной практики, при которой заказчики самостоятельно определяют «узкий» список таких банков, в том числе аффилированных с заказчиками.

    В случае принятия этого законопроекта, субъекты МСП при участии в закупках госкомпаний смогут предоставлять банковские гарантии, выданные любым банком, включенным в перечень финансовых организаций, имеющих право предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. В настоящее время в этот перечень включено 194 банка.

    Сейчас госкомпании могут произвольно определять конкретные банки, которые могут выдавать банковские гарантии при проведении закупок.

    В числе прочего документ предусматривает, что банковские гарантии, выдаваемые субъектам МСП для обеспечения заявок или исполнения контрактов с госкомпаниями, должны включаться в единый реестр банковских гарантий, который ведется в рамках ЕИС в сфере закупок.

    Еще одно положение законопроекта предусматривает наделение правительства РФ полномочиями по утверждению формы банковской гарантии, формы требования об осуществлении выплаты по гарантии, дополнительных требований к банковским гарантиям.

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