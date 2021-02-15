Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Участники ГОЗ проверят рисковость субподрядчиков

    Участники ГОЗ проверят рисковость субподрядчиков

    Поделиться

    Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает участникам гособоронзаказа (ГОЗ) запрашивать у ведомства информацию о рисковости субподрядчиков. Об этом заявил начальник управления по работе с бюджетной сферой Росфинмониторинга Михаил Седов в ходе конференции «Закупки в оборонно-промышленном комплексе».

    «Можем информировать головных исполнителей об участниках кооперации, финансово-хозяйственная деятельность которых вызывает подозрения. Мы не можем раскрывать вам информацию об операциях на их счетах, но мы можем вам подсветить такие рисковые компании. Закон не запрещает вам запрашивать у нас такую информацию», – сказал Седов.

    Он отметил, что в прошлом году Росфинмониторингом были выявлены риски в отношении приблизительно 6 тыс. юридических лиц. По 650 случаям материалы были направлены в контрольные и правоохранительные органы. За счет выявления таких рисков, ведомство сохранило от возможного хищения порядка 2,8 трлн руб.

    Седов подчеркнул, что к настоящему времени Росфинмониторинг наладил взаимодействие с Промсвязьбанком, в котором сконцентрировано более 60% счетов по ГОЗ, в части выявления рисковых компаний, участвующих в качестве субподрядчиков различных головных исполнителей по ГОЗ.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить