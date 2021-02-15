Участники ГОЗ проверят рисковость субподрядчиков

Федеральная служба по финансовому мониторингу предлагает участникам гособоронзаказа (ГОЗ) запрашивать у ведомства информацию о рисковости субподрядчиков. Об этом заявил начальник управления по работе с бюджетной сферой Росфинмониторинга Михаил Седов в ходе конференции «Закупки в оборонно-промышленном комплексе».

«Можем информировать головных исполнителей об участниках кооперации, финансово-хозяйственная деятельность которых вызывает подозрения. Мы не можем раскрывать вам информацию об операциях на их счетах, но мы можем вам подсветить такие рисковые компании. Закон не запрещает вам запрашивать у нас такую информацию», – сказал Седов.

Он отметил, что в прошлом году Росфинмониторингом были выявлены риски в отношении приблизительно 6 тыс. юридических лиц. По 650 случаям материалы были направлены в контрольные и правоохранительные органы. За счет выявления таких рисков, ведомство сохранило от возможного хищения порядка 2,8 трлн руб.

Седов подчеркнул, что к настоящему времени Росфинмониторинг наладил взаимодействие с Промсвязьбанком, в котором сконцентрировано более 60% счетов по ГОЗ, в части выявления рисковых компаний, участвующих в качестве субподрядчиков различных головных исполнителей по ГОЗ.