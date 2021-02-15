Заказчиков обяжут обосновывать максимальную цену контракта при госзакупках

Заказчиков обяжут обосновывать начальную (максимальную) цену контракта при проведении госзакупок. Соответствующий законопроект, внесённый правительством, планируется рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству сегодня.

Сейчас в 223-ФЗ такой нормы нет, в связи с чем установленные цены зачастую «непрозрачны», говорится в пояснительной записке. При этом обязанность объяснять, как сложилась та или иная сумма, позволит яснее отразить в договоре объемы товаров, работ, услуг и их стоимость.

Документ подготовлен в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг., утвержденного указом президента РФ. В документах о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора (цены лота) должно быть указано обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо цены единицы товара, работы, услуги.

Как отмечают в правительстве, принятие законопроекта повысит информированность участников закупки о включенных в начальную (максимальную) цену договора затратах, что позволит им сформировать свои ценовые предложения с учётом указанной информации.