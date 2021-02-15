Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП превысил 3,9 трлн руб.

Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам 2020 г. превысил 3,9 трлн руб., что на 5,39% больше по сравнению с годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

Лидерами среди крупнейших заказчиков, которые закупают продукцию у малого и среднего бизнеса, стали «РЖД» (222,4 млрд руб.), «Ростелеком» (140,9 млрд руб.), Сбербанк (118,1 млрд руб.), ВТБ (75,5 млрд руб.), «РЖД Строй» (72,1 млрд руб.).

Среди регионов, на первом месте по закупкам Москва (1,29 трлн руб.), далее Санкт-Петербург (0,40 трлн руб.), Московская (0,21 трлн руб.) и Свердловская области (0,14 трлн руб.), Республика Татарстан (0,08 трлн руб.).

По итогам прошлого года более 64% в общем объеме закупок у субъектов МСП (2,4 трлн руб.) занимает продукция производственного назначения, более 15% (561 млрд руб.) – инновационная, высокотехнологичная продукция.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, национальный проект по развитию предпринимательства предполагает создание комплексной системы акселерации МСП, в том числе благодаря обеспечению доступа к закупкам крупнейших заказчиков. В рамках нацпроекта объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП по итогам 2024 г. должен достигнуть 5 трлн руб.