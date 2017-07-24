Пользователи ГИСП получили доступ к сервисам ЭТП ГПБ

С июля 2017 года пользователи Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) получают доступ ко всем сервисам Электронной торговой площадки Газпромбанка. В частности, речь идет о тендерном и заемном кредитовании, сервисе анализа рыночной конъюнктуры Trade Inspect, сервисам прямого заказа и электронного документооборота и другим. Интеграция ЭТП ГПБ и ГИСП произошла в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве между Газпромбанком и Министерством промышленности и торговли РФ, подписанного в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Концепция ГИСП заключается в реализации B2B-биржи отечественных промтоваров во всех регионах РФ. Также система призвана консолидировать самые современные и востребованные B2B-платформы и сервисы крупнейших госкорпораций и банков.

"В ближайших планах – создание национальных DATA-пулов промышленной продукции и товаров, консолидированного спроса на промышленную продукцию, инвестиционных проектов промышленности", - сообщил замдиректора Фонда развития промышленности Владимир Распопов. ФРП занимается эксплуатацией и развитием ГИСП.

Также ЭТП ГПБ совместно с группой компаний РСИ, ГОСТ и Солвер формирует Каталог промышленной продукции. Каталог поможет пользователям разобраться с информацией о продукции и ее технических параметрах на разных этапах проектирования и комплектации. Источником информации для Каталога ГИСП служит первичная нормативно-техническая документация (ГОСТ, ТУ, протоколы испытаний, сертификаты и др.). Информация в каталоге постоянно актуализируется. "Наши разработки и IT-ресурсы Газпромбанка способны обеспечить ГИС промышленности достойный старт", - заявил генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

ЭТП ГПБ - один из крупнейших межотраслевых операторов электронных торгов, дочернее предприятие Газпромбанка. Площадка занимается проведением торговых процедур для субъектов 223-ФЗ и коммерческих заказчиков. Еженедельный объем торгов на площадке в среднем составляет 20 млрд рублей. На площадке работают более 2 тыс. заказчиков из ключевых отраслей экономики и ежедневно проходит свыше 4 тыс. торгов.