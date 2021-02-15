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    Коммерческие ЭТП отказываются от рынка закупок госкомпаний

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    Электронные торговые площадки (ЭТП), работающие преимущественно в сегменте закупок коммерческих заказчиков, в прошлом году отказались от борьбы за сегмент закупок госкомпаний. Соответствующая информация содержится в результатах исследования «Электронные торговые площадки в России: итоги трудного года», проведенного рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» (RAEX).

    В исследовании говорится, что не прошедшие отбор ЭТП окончательно переориентировались на обслуживание нерегулируемых (коммерческих) корпоративных закупок. В среднем их доля в совокупном обороте закупок, проведенных на крупнейших площадках, в 2020 г. выросла до 97% по сравнению с 2018 г., когда их доля была 74%. То есть доля регулируемых закупок на коммерческих ЭТП сократилась до 3% (с 26% в 2018 г.).

    Конкуренция между коммерческими и универсальными ЭТП сохранилась, но уже в сегменте коммерческих закупок. По данным RAEX, доля коммерческих закупок в общем объеме закупок, проведенных на универсальных ЭТП, выросла с 12% в 2018 г. до 30% в 2020 г.

    В исследовании отмечается также, что в прошлом году рынок корпоративных закупок, по предварительным данным, в целом вырос на 3-7%, тогда как по итогам 2019 г. он демонстрировал рост на уровне 25%. При этом исследователи подчеркивают, что в сегменте закупок госкомпаний произошло снижение объемов закупок на 3-5% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, тогда как в сегменте коммерческих закупок отмечен рост на 20-25%.

    Эксперты считают, что такое расхождения в динамике сегментов корпоративных закупок никак не связано ни с пандемией новой коронавирусной инфекции, ни с локдауном, ни с преодолением их последствий. Основной причиной расхождения динамики этих сегментов назван, в частности, эффект высокой базы в сегменте госкомпаний, у крупнейших из которых на 2019 г. пришелся пик расходов по финансированию капитальных вложений. Кроме того, уровень проникновения электронных закупок в этом сегменте в 2020 г. составил около 98%, тогда как в коммерческом сегменте уровень электронизации закупок только у крупнейших компаний достиг 81%.

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