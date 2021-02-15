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    ЦБ будет обслуживать единый казначейский счет

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    Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, согласно которому Банк России наделяется полномочиями по осуществлению обслуживания единого казначейского счета в российской валюте. Документ вносит поправки в Бюджетный кодекс и вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений.

    ЦБ также получит полномочия по обслуживанию банковских счетов Федерального казначейства в российской валюте, предназначенных для выдачи и внесения наличных и проведения расчетов по отдельным операциям, банковских счетов в иностранной валюте для учета операций с денежными средствами Фонда национального благосостояния, а также в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством РФ, иных банковских счетов в российской и иностранной валюте.

    Документ был разработан для приведения отдельных законодательных актов в соответствие с законом, которым предусматриваются положения об осуществлении Федеральным казначейством обслуживания, полномочий по осуществлению операций в системе казначейских платежей. Также вводятся новые термины – «казначейский счет», «единый счет бюджета».

    Закон вносит в ряд законодательных актов изменения, направленные на замену в них термина «кассовое обслуживание» термином «казначейское обслуживание», уточнение положений о счетах, открываемых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка, а также на исключение норм, вступающих в противоречие с положениями Бюджетного кодекса РФ.

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