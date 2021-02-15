Как заказчикам выполнить минимальную обязательную долю закупок российских товаров по 223-ФЗ

Министерство финансов РФ разъяснило нюансы соблюдения заказчиками по 223-ФЗ установленной минимальной обязательной доли закупок российских товаров. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 24-03-07/1390.

В письме отмечается, что минимальной долей закупок товаров, указанных в приложении к постановлению Правительства РФ № 2013, от годового объема закупок по соответствующему коду ОКПД 2 является минимальное допустимое отношение стоимости товаров, поставленных в отчетном году к общему стоимостному объему товаров, поставленных в отчетном году по соответствующему коду ОКПД 2.

При этом заказчики при формировании положения о закупке должны учитывать необходимость достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения, установленной постановлением № 2013, в том числе путем осуществления конкурентных и неконкурентных закупок.