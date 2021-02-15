Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Предельный порог для закупок госкомпаний у МСП увеличат до 800 млн руб.

    Предельный порог для закупок госкомпаний у МСП увеличат до 800 млн руб.

    Поделиться

    Предельный порог для закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может быть увеличен до 800 млн руб. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

    В пояснительной записке отмечается, что нововведение повысит возможность участия субъектов МСП в закупках по 223-ФЗ.

    Документ вносит изменения в положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках госкомпаний. В частности, повышает до 800 млн руб. предельный размер начальной (максимальной) цены контрактов, заключаемых по результатам закупок, в которых могут участвовать только субъекты МСП. По действующей редакции указанного положения предельный размер контрактов, заключаемых госкомпаниями с субъектами МСП, составляет 200 млн руб.

    Кроме этого, для госкомпаний установлена квота на закупки у субъектов МСП. В прошлом году правительство увеличило долю закупок госкомпаний у субъектов МСП с 18% до 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров госкомпаний. При этом срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить