Предельный порог для закупок госкомпаний у МСП увеличат до 800 млн руб.

Предельный порог для закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может быть увеличен до 800 млн руб. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что нововведение повысит возможность участия субъектов МСП в закупках по 223-ФЗ.

Документ вносит изменения в положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках госкомпаний. В частности, повышает до 800 млн руб. предельный размер начальной (максимальной) цены контрактов, заключаемых по результатам закупок, в которых могут участвовать только субъекты МСП. По действующей редакции указанного положения предельный размер контрактов, заключаемых госкомпаниями с субъектами МСП, составляет 200 млн руб.

Кроме этого, для госкомпаний установлена квота на закупки у субъектов МСП. В прошлом году правительство увеличило долю закупок госкомпаний у субъектов МСП с 18% до 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров госкомпаний. При этом срок оплаты заказчика по договору был сокращен с 30 до 15 рабочих дней.