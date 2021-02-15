Ипотечные квартиры должников будут продавать на электронных торгах

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому предлагается перейти на проведение электронных торгов при продаже заложенных по ипотеке квартир должников. Соответствующая информация размещена на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части проведения торгов в электронной форме» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.

Отмечается, что переход на электронную форму повысит прозрачность и конкурентность торгов, а также обеспечит интересы сторон исполнительного производства.