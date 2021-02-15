Расширен перечень строительных работ, порядок выбора способа закупки которых для нужд Крыма и Севастополя согласует Минфин

Правительство РФ расширило перечень строительных работ, порядок выбора способа закупки которых для нужд Крыма и Севастополя согласует Министерство финансов РФ. Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 113, которое вступает в силу 16 февраля.

Пункт 1 Постановления Правительства РФ № 543 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на согласование порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Республики Крым и г. Севастополя, муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и г. Севастополя» приведен в соответствии с действующей редакцией ч. 66 и ч. 67 ст. 112 44-ФЗ.

Напомним, что в соответствии с изменениями, внесенными в упомянутые части ст. 112 44-ФЗ, до 31 декабря 2022 г. в порядке, который согласован с Минфином и установлен нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя, заключаются контракты в том числе на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений, выполняемых соответствующими государственным учреждением или ГУП. Наименование указанных работы согласно постановлению № 113 включено в формулировку п. 1 постановления № 543.