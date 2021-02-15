Торги имуществом на ЭТП ГПБ в феврале-марте 2021 года

На ЭТП ГПБ реализуется имущество ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром переработка» и других организаций. Торги имуществом осуществляются через публичное предложение, для участия в процедурах нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Продажа нежилых помещений в Москве

Продажа через электронные торги нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Намёткина, д. 9, корп. 3.

Лот № 23: Нежилые помещения в г. Москве.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальная цена: 28 958 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 15.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Плавучий объект Дебаркадер-596 в Астраханской области

На электронной торговой площадке проходит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи плавучего объекта «Дебаркадер-596».

Объект расположен по адресу: Астраханская обл., Володарский район, Мултановский сельсовет, тоня Контрольная.

Собственник: ООО «Газпром переработка».

Начальная цена: 2 076 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 26.02.2021 в 11:00 (МСК).

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Доля 9/100 здания спортивного центра

На торгах реализуется Доля 9/100 в общей долевой собственности Здания спортивного центра.

Адрес: ХМАО-Югра, Белоярский р-н, п. Сорум, ул. Строителей, д. 6.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Начальная цена: 11 433 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 15.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Дом с земельным участком в Подмосковье

На торгах реализуется дом с земельным участком, общей площадью 325,9 кв.м.

Местонахождение: Московская область, Щелковский р-н, п. Загорянский ул. Соколовская д. 16А.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Начальная цена: 9 500 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 23.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Мачта связи, узел связи, оконечная релейная станция в городе Надым

Представлено на продажу имущество: мачта связи высотой 60 м и оконечная релейная станция 1.

Узел связи г. Надым – оконечная релейная станция 2 «Профилакторий», расположенные по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, профилакторий «0» км.

Собственник: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 1 488 001.2 рублей.

Дата и время проведения: 12.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Объекты незавершенного строительства гостиничного комплекса в Подмосковье

Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме. Выставляемое на продажу имущество:

Объекты незавершенного строительства гостиничного комплекса:

18 коттеджей;

Гостиничный корпус;

АБК;

Водозаборный узел;

Сети энергоснабжения;

Инженерные сети.

С движимым имуществом и санитарно-техническим оборудованием.

Находятся по адресу: Московская область, Солнечногорский район, в районе д. Льялово, пансионат «Морозовка». Имущество реализуется единым лотом.

Собственник: ПАО «Газпром».

Начальная цена: 221 404 800.00 рублей.

Дата и время проведения: 05.03.2021 в 12:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.