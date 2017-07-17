Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ

Внедрение эффективных корпоративных комплаенс-систем снизит риски нарушения организациями ОПК требований законодательства и обеспечит профилактику нарушений в сфере гособоронзаказа. ФАС России стремится построить единую вертикаль и последующее совершенствование внутреннего контроля соблюдения законодательства как на самом оборонном предприятии, так и в его дочерних и зависимых обществах.

Комплаенс-контроль – принятая в мировой практике универсальная система выявления рисков применения санкций госорганами в результате несоблюдения норм законодательства. В понятие «комплаенс» входят также оценка репутационных рисков и оценка величины возможного ущерба в результате ответного регулирующего воздействия.

В условиях дефицита бюджетных средств – внедрение корпоративных комплаенс-систем может стать дополнительным фактором повышения привлекательности ОПК для частных инвестиций. На недавно прошедшем мероприятии Ассоциации европейского бизнеса замруководителя ФАС России Максим Овчинников отметил, что предприятия ОПК находятся в более жестких условиях, чем гражданские рынки, поскольку последствия от их нарушений имеют более опасный характер, и могут повлечь за собой не только огромные финансовые потери, но и угрозу жизни и безопасности людей.

По словам Максима Овчинникова, чтобы минимизировать потенциальные риски ФАС России были разработаны Методические рекомендации по внедрению внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства, законодательства о гособоронзаказе и законодательства, регулирующего закупочную деятельность. Разработанные рекомендации основаны на лучших практиках организации внутреннего контроля соблюдения законодательства крупнейших корпораций, на зарубежном опыте и принципах менеджмента качества, предусмотренных стандартами ИСО 9001.

Максим Овчинников подчеркнул, что внедрение правил внутреннего контроля позволит снизить риски нарушения организациями требований законодательства и обеспечить профилактику и предупреждение таких нарушений: «Мы также прописали в Методических рекомендациях перечень требований, которым должна соответствовать компания, чтобы показать, что она действительно внедрила у себя работающую систему комплаенс, а не имитирует эту деятельность».

Методика была разработана ФАС России совместно с Минпромторгом России, госкорпорациями Ростех, Росатом и Роскосмос, а также ОАК и ОСК. Ожидается, что внедрение комплаенс-контроля позволит снизить риски нарушения организациями ОПК требований 135-ФЗ «О защите конкуренции», 275-ФЗ «О гособоронзаказе», 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также обеспечит профилактику и предупреждение таких нарушений.

При разработке и внедрении внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства ФАС России рекомендует учитывать: характер и приоритеты деятельности, требования законодательства, задачи и уровень развития внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства. Кроме того, согласно методике необходимо учитывать положения документов, регламентирующих процедуры внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства, в том числе должностных инструкций и внутренних рекомендаций.

ФАС России считает, что для создания эффективного внутреннего контроля соблюдения сводного законодательства организации ОПК целесообразно следующее:

Первое: внедрить механизм разрешения споров, в том числе механизм обжалования действий руководства.

Второе: обеспечить контроль за соблюдением работниками требований и процедур, предусмотренных внутренними документами.

Третье: предусмотреть аудит внутреннего комлаенс-контроля, в том числе механизмов рассмотрения споров и обжалования решений руководителей.





Для отечественных компаний внедрение комплаенс-систем выгодно, как политически, так и экономически. Комплаенс создает принципиально новую юридическую и имиджевую атмосферу, способствующую повышению доверия к российскому бизнесу и снижает риски попадания под санкции, ставшими постоянным элементом ограничения конкуренции на международной арене. Например, у частных компаний в понятие «комплаенс» входит минимизация всех рисков компании, связанных с отношениями с госструктурами. Это особенно важно при работе в сфере госзакупок.