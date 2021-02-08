Правительство временно приостановило централизованные закупки российского ПО

Правительство РФ до конца 2022 г. приостановило централизованные закупки российского офисного и антивирусного программного обеспечения, необходимого для федеральных органов власти. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в правительственное постановление № 658, запустившее в 2018 г. механизм централизованных закупок российского софта минцифрой и Федеральным казначейством для нужд федеральных госорганов. В частности, до конца 2022 г. приостанавливается действие положений, наделяющих минцифру полномочиями по проведению таких закупок.

Напомним, что в ноябре прошлого года минцифры предлагало не приостановить, а полностью отказаться от централизованных госзакупок российского офисного и антивирусного софта. Это предложение министерство объясняло тем, что практика централизованных закупок такого ПО для федеральных органов исполнительной власти привела, в том числе, к негативным результатам. А именно, к сокращению сроков полезного использования софта.