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    На госкомпании распространят формат закупок в «электронных магазинах»

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    Министерство финансов РФ предлагает распространить на закупки госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) формат «электронных магазинов». Проект соответствующих поправок к 223-ФЗ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    Законопроект предусматривает наделение правительства РФ правом определять порядок проведения неконкурентных закупок у субъектов МСП в электронной форме.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что под неконкурентными закупками в электронной форме подразумеваются закупки малого объема, проводимые в электронной форме на основе принципов «электронного магазина», предусматривающих предварительное размещение участниками закупок заявок-оферт и выбором заказчиком подходящего предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. Формат «электронного магазина» предполагает проведение соответствующей закупки в короткий промежуток времени – от нескольких часов до одного дня.

    В случае принятия поправки, закупки малого объема госкомпаний будут переведены на электронные торговые площадки, отобранные правительством для проведения госзакупок. На этих площадках, в соответствии с положениями 223-ФЗ, должны проводиться закупки госкомпаний у субъектов МСП.

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