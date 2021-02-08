Подготовлен проект единого порядка мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Министерство финансов РФ подготовил проект единого порядка мониторинга закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, в том числе в части выполнения квот закупок отечественных товаров. Проект предусматривает проведение мониторинга с последующей подготовкой ежеквартальных и ежегодного отчета. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Мониторинг будет вестись на основе аналитической информации из единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, а также дополнительной информации, поступающей из Минпромторга, ФАС, Казначейства России и Корпорации МСП.

Для мониторинга достижения заказчиками по 223-ФЗ квот закупок отечественной продукции в ежемесячную отчетность заказчика вводится дополнительный раздел о совокупной стоимости поставленных ему товаров российского происхождения. Составление такого раздела и последующую агрегацию информации, размещенной всеми заказчиками, предполагается автоматизировать с использованием ЕИС.