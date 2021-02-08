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    Каким будет порядок расчета НМЦК для выполнения обязательной доли закупок российских товаров

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    Министерство промышленности и торговли РФ выпустило разъяснения к порядку расчета НМЦК для выполнения минимальной обязательной доли закупок российских товаров. Механизм квотирования вводится, как для государственных (муниципальных) заказчиков, так и для юрлиц с госучастием. Документ размещен на сайте министерства.

    Согласно постановлению Правительства РФ № 2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» для целей достижения минимальной доли закупок учитываются российские товары и товары, происходящие из государств-членов Евразийского экономического союза, включенные в соответствующие реестры, размещаемые на ГИСП.

    Документом установлены особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком и начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) для достижения минимальной доли закупок.

    Так, при анализе рынка заказчик направляет предусмотренный ч. 5 ст. 22 44-ФЗ запрос о цене товара субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в ГИСП.

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