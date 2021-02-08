Расширен перечень пластиковых медизделий, при закупке которых применяется постановление № 102

Правительство РФ расширило перечень пластиковых медизделий, при закупке которых применяется постановление № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Соответствующая информация содержится в правительственном постановлении № 76.

В соответствии с новой редакцией постановления № 102 соответствующие ограничения и условия допуска распространяются не только на закупки указанных в перечне № 2 иностранных медицинских изделий одноразового применения из ПВХ-пластиков, но и на закупки указанных медизделий из иных пластиков, полимеров и материалов.

Кроме этого, показатели локализации собственного производства медицинских изделий, в соответствии с которыми оцениваются заявки участников, включены непосредственно в постановление № 102.

При этом постановление Правительства РФ № 967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым ранее были утверждены показатели локализации, признано утратившим силу.

Указанные изменения вступают в силу 8 февраля текущего года.