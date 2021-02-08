Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Утверждено новое распределение обязанностей между заместителями руководителя ФАС

    Утверждено новое распределение обязанностей между заместителями руководителя ФАС

    Поделиться

    Место Михаила Евраева, возглавлявшего управление контроля размещения государственного заказа, занял недавно назначенный Петр Иванов. При этом Михаил Евраев в новом приказе в числе замов не указан.

    Согласно документу, Алексей Доценко по-прежнему будет координировать и контролировать деятельность управления государственной службы, контрольно-финансового управления, управления по контролю за государственными и муниципальными информационными системами, а также территориальных органов ФАС России, федерального бюджетного учреждения «Информационно-технический центр ФАС России» в Москве и федерального государственного автономного учреждения «Учебно­-методический центр ФАС» в Казани.

    Андрей Кашеваров продолжит курировать работу управления контроля финансовых рынков, управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции.

    За административное управление — секретариат руководителя, управления делами, а также управления контроля агропромышленного комплекса, контроля строительства и природных ресурсов будет отвечать Геннадий Магазинов.

    За управления контроля промышленности, по борьбе с картелями и общественных связей ответственным назначен Андрей Цариковский.

    Масштабные перестановки за последние несколько лет в руководстве ФАС начались еще в середине прошлого года — в конце июля ФАС покинул один из главных старожилов службы Анатолий Голомолзин, проработавший в антимонопольных органах с 1995 года.

    В середине ноября и Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС в течение 16 лет, был назначен на новую госдолжность — помощником председателя правительства. Его место в ФАС занял Максим Шаскольский, ранее занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В правительстве Петербурга он отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить