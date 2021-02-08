Утверждено новое распределение обязанностей между заместителями руководителя ФАС

Место Михаила Евраева, возглавлявшего управление контроля размещения государственного заказа, занял недавно назначенный Петр Иванов. При этом Михаил Евраев в новом приказе в числе замов не указан.

Согласно документу, Алексей Доценко по-прежнему будет координировать и контролировать деятельность управления государственной службы, контрольно-финансового управления, управления по контролю за государственными и муниципальными информационными системами, а также территориальных органов ФАС России, федерального бюджетного учреждения «Информационно-технический центр ФАС России» в Москве и федерального государственного автономного учреждения «Учебно­-методический центр ФАС» в Казани.

Андрей Кашеваров продолжит курировать работу управления контроля финансовых рынков, управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции.

За административное управление — секретариат руководителя, управления делами, а также управления контроля агропромышленного комплекса, контроля строительства и природных ресурсов будет отвечать Геннадий Магазинов.

За управления контроля промышленности, по борьбе с картелями и общественных связей ответственным назначен Андрей Цариковский.

Масштабные перестановки за последние несколько лет в руководстве ФАС начались еще в середине прошлого года — в конце июля ФАС покинул один из главных старожилов службы Анатолий Голомолзин, проработавший в антимонопольных органах с 1995 года.

В середине ноября и Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС в течение 16 лет, был назначен на новую госдолжность — помощником председателя правительства. Его место в ФАС занял Максим Шаскольский, ранее занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. В правительстве Петербурга он отвечал за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования, курировал работу комитета по тарифам и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.