Счетная палата проведет проверки в сфере госзакупок

Счетная палата РФ проведет в 2021 г. пять проверочных мероприятий в сфере госзакупок, следует из плана проверок СП на 2021 г.

В планы СП входит проведение экспертно-аналитических мероприятий:

«Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2020 г.»;

«Анализ проблем выявления и пресечения правонарушений и преступлений при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для удовлетворения государственных и муниципальных нужд»;

«Влияние государственных закупок на достижение целей, показателей (индикаторов) государственных программ РФ».

Помимо этого, Счетная палата проведет проверки, связанные с антикризисными мерами в госзакупках – «Анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 г. в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» и «Проверку использования средств на закупки, осуществленные в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 . и истекшем периоде 2021 г».

Счетная палата ежегодно проводит проверки в сфере закупок, по результатам которых готовит соответствующий отчет, а также предложения по устранению выявленных проблем.