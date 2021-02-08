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    Счетная палата проведет проверки в сфере госзакупок

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    Счетная палата РФ проведет в 2021 г. пять проверочных мероприятий в сфере госзакупок, следует из плана проверок СП на 2021 г.

    В планы СП входит проведение экспертно-аналитических мероприятий:

    • «Мониторинг развития системы государственных и корпоративных закупок в РФ за 2020 г.»;
    • «Анализ проблем выявления и пресечения правонарушений и преступлений при осуществлении аудита и контроля в сфере закупок для удовлетворения государственных и муниципальных нужд»; 
    • «Влияние государственных закупок на достижение целей, показателей (индикаторов) государственных программ РФ».

    Помимо этого, Счетная палата проведет проверки, связанные с антикризисными мерами в госзакупках – «Анализ реализации антикризисных мер в сфере закупок, принятых в 2020 г. в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» и «Проверку использования средств на закупки, осуществленные в целях преодоления сложной экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 . и истекшем периоде 2021 г».

    Счетная палата ежегодно проводит проверки в сфере закупок, по результатам которых готовит соответствующий отчет, а также предложения по устранению выявленных проблем.

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