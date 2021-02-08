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    ЕАЭС запустил единый реестр промышленных товаров

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    Евразийский экономический союз (ЕАЭС) запустил евразийский реестр промышленных товаров, который позволит производителям стран-участниц без дополнительных требований участвовать в госзакупках. Об этом сообщил министр ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию Арман Шаккалиев

    «Я бы хотел сказать о возможностях, которые комиссия формирует для бизнеса, равные возможности участия. Буквально в конце прошлого года советом были приняты правила страны происхождения для государственных закупок, 12 января текущего года они вступили в силу. Вчера мы анонсировали открытие евразийского реестра промышленных товаров», – сказал Шаккалиев на пресс-конференции «Евразийская экономическая интеграция: новые возможности для граждан и бизнеса».

    Включение в реестр позволит производителям стран без дополнительных требований к подтверждению на равных участвовать в госзакупках.

    Шаккалиев добавил, что при закупках необходимо подтвердить, что товар происходит из стран-членов интеграционного объединения. Министр напомнил о случаях, когда в России товарам, происходящим из Евразийского экономического союза, поставили знак тождества с российскими.

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