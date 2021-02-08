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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В 44-ФЗ и 223-ФЗ могут дополнить правом применять факторинг при оплате госконтрактов

    В 44-ФЗ и 223-ФЗ могут дополнить правом применять факторинг при оплате госконтрактов

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    В 2021 г. Банк России может предложить Правительству РФ закрепить в 44-ФЗ и 223-ФЗ право применять факторинг. Нововведение позволит увеличить его объем в расчетах между госструктурами и субъектами МСП. Также в 2021 — 2022 гг. предлагают обеспечить доступ малого и среднего бизнеса (МСП) к финансированию через краудинвестинговые платформы.

    В дорожной карте ЦБ по развитию финансирования субъектов МСП сказано: «Подготовить предложения в Правительство Российской Федерации о расширении использования факторинга при осуществлении госзакупок путем закрепления в 44-ФЗ и  223-ФЗ возможности использования финансирования под уступку денежного требования при оплате обязательств, возникающих на основании государственных (муниципальных) контрактов».

    Факторинг подразумевает комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа. В операции факторинга обычно участвуют три лица: фактор (факторинговая компания или банк) — покупатель требования, поставщик товара (кредитор) и покупатель товара (дебитор).

    Также в ЦБ предлагают обеспечить доступ субъектам МСП к финансированию с помощью краудинвестинговых платформ, в том числе с использованием мер поддержки (п. 5.3).

    Объем привлеченного финансирования субъектами МСП с помощью краудинвестинговых платформ: в 2021 г. – не менее 0,5 млрд руб, в 2022 г. – не менее 0,9 млрд руб.

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