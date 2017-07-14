ФАС предлагает допускать иностранных поставщиков к госзакупкам лекарств

Федеральная антимонопольная служба предлагает открыть допуск иностранным поставщикам к госзакупкам лекарств, если их цена будет на четверть ниже, чем у российских. По мнению главы ФАС Игоря Артемьева, это не позволит российским компаниям задирать цены и снизит стоимость госконтрактов.

Минпромторг, в свою очередь, доработал проект трехступенчатой системы, призванный расширить доступ российских фармпроизводителей к госконтрактам. Новая редакция законопроекта предусматривает ценовые преференции в размере 25% для российских производств полного цикла и компаний, выпускающих в РФ лекарства на основе субстанций, закупленных в странах-участницах Евразийского экономического союза. В министерстве считают, что это поможет развитию бизнеса отечественных фармпроизводителей.

ФАС уже согласовал дополненный Минпромторгом проект, но от идеи допустить к торгам иностранцев не отказался.

На этой неделе глава ФАС в очередной раз высказал идею пересмотреть правило “третий лишний” при закупках медикаментов и оборудования. Это правило автоматически отстраняет от торгов зарубежных поставщиков, если заявки на участие подали минимум два отечественных поставщика или участника из стран Таможенного союза (Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии).

По мнению Артемьева, иностранных поставщиков нужно допускать к торгам, если их предложение на 25–30% ниже, чем у поставщиков из ЕАЭС. Такие ценовые преференции помогут сэкономить немалые суммы государству - ФАС выявила как минимум два случая, когда цена иностранного поставщика была на миллиард рублей ниже, чем у отечественных.

О том, что Минпромторг модифицировал свой проект, стало известно в среду. Правило “третий лишний” дополнили ценовой преференцией в размере 25% для компаний, осуществляющих полный цикл производства препаратов на территории стран ЕАЭС. В полный цикл входит производство фармацевтической субстанции, которое зачастую является затратным, готовой лекарственной формы, первичная и вторичная упаковка, а также выпускающий контроль качества. Это должно помочь в создании новых рабочих мест и в развитии фармбизнеса в РФ и странах ЕАЭС.

Сейчас проект постановления проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, в ближайшее время его направят в правительство. Изначальный вариант проекта не устраивал ФАС, но в новом виде антимонопольщики его поддержали.

Первый зампредседателя комитета Совета федерации по экономической политике, экс-председатель думского Комитета по охране здоровья Сергей Калашников, считает, что “правило “третий лишний” не может решить проблему импортозамещения“.

По его словам, в РФ сейчас могут производить только устаревшие лекарства. “Мы не можем обеспечить импортозамещение, поскольку можем производить только дженерики - лекарства, которые изобретены более 10 лет назад и у которых кончилось лицензионное право, - считает Калашников. - Поэтому большую часть эффективных лекарств мы вынуждены закупать у западных фирм”.

Другая проблема, по его мнению, заключается в том, что после падения рубля предельные цены на жизненно важные лекарства, устанавливаемые Минздравом, оказались невыгодны для иностранных поставщиков.

Калашников согласен с главой ФАС в том, что иностранных поставщиков нужно допускать к торгам, поскольку это создаст конкуренцию и поможет снизить стоимость госконтрактов.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что в ведомстве оценивают последствия введения преференций в целом эффективно, в том числе потому, что это подталкивает иностранные компании к локализации в России. “Объем иностранных инвестиций в отечественный фармпром за последние шесть лет составил более миллиарда евро”, - сказал он.

"Торгово-промышленные палаты выдают российским производителям для участия в госзакупках по правилу "третий лишний" сертификаты, подтверждающие происхождение товара. По нашим данным, общее количество выигранных конкурсов с использованием сертификатов СТ-1 (о происхождении товара - ред.) составило более 6,5 тысячи на сумму порядка 13 миллиардов рублей".

Катырин также добавил, что правило "третий лишний" не отстраняет автоматически всех иностранных производителей от всех торгов. По его словам, остается большое количество закупок, где "зарубежные препараты успешно конкурируют с отечественными".

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей, член совета ТПП РФ Виктор Дмитриев отметил, что до 30% государственных закупок проводится с нарушениями. Некоторые заказчики обходят правило “третий лишний”. “Несмотря на все усилия, остаются стандартные нарушения при формировании технических заданий: включение в состав одного лота продукции различных видов, излишняя конкретизация лотов, составление технического задания и условий исполнения контракта под конкретного поставщика”, - пояснил эксперт. По его словам, ТПП обсуждает с Минздравом и ФАС России возможные меры, в том числе утверждение типовых контрактов для снижения количества нарушений.

Эксперт отметил, что длительные преференции для российских поставщиков могут привести к тому, что они сосредоточатся только на обеспечении потребностей внутреннего рынка. В результате, конкурентоспособность нашей фармацевтической продукции будет снижаться, и для России закроются международные рынки.

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов убежден, что российские фармацевтические компании пострадают при отмене правила “третий лишний“.



“Уже сейчас это правило привело к росту производства в отечественной фармакологии, даже можно говорить о том, что Санкт-Петербург становится новым фармацевтическим кластером“, - рассказал Ульянов. По его словам, то же самое происходит и в Ярославской области.

Эксперт уверен, что правило “третий лишний“ - это один из элементов политики, направленный на импортозамещение, на развитие отечественного производства, и его стоит не убирать из законодательства, а наоборот – распространять на другие сферы производства.

По словам Ульянова, стоит брать пример с США, где госзакупки - это мощный инструмент промышленной политики, с помощью которого они поддерживают нуждающиеся в этом отрасли. “Мы должны проводить умную промышленную политику, и правило “третий лишний“ распространять там, где у нас уже есть потенциал, а потом, нарастив мускулы, идти дальше“, - резюмировал эксперт.

СПРАВКА

Фармацевтический рынок РФ

По данным аналитического агентства DSM Group объем фармацевтического рынка России в 2016 году достиг 1 344 млрд руб., что на 7% выше 2015 г. Также в отчете за прошлый год аналитики агентства отмечают рост динамики продаж российских медикаментов. «Доля лекарств российского производства в целом на рынке по итогам 2016 года составила 29% в деньгах и 61% в упаковках», - говорится в отчете агентства. При этом, доля зарубежных медизделий на рынке становится меньше, тогда как отечественных – растет. Аналитики связывают такую тенденцию с внедрением того самого принципа «третий лишний», об который сегодня ломается столько копий.

“Третий лишний“

Правительственное постановление №1289 “Об установлении ограничений допуска иностранных лекарственных препаратов при государственных закупках“, известное как “третий лишний”, было принято в ноябре 2015 года.

Документ касается только госзакупок лекарственных препаратов, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Правило затрагивало примерно треть списка - из 680 препаратов только у 282 на тот момент было два и более отечественных производителя. Фактически это правило заработало год назад - в конце мая 2016 года. Тогда впервые заявка на поставку иностранного противоракового препарата ритуксимаб, поданная компанией «Р-Фарм», была отклонена из-за того, что в конкурсе приняли участие два отечественных производителя. В результате торги выиграл “Биокад”, хотя его цена была выше, чем у иностранцев.