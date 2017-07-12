ЭТП ГПБ представила передовую инфосистему на ИННОПРОМЕ

Сервисы ГИСП открывают промышленникам уникальные возможности
Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) представила цифровые сервисы государственной информационной системы промышленности (ГИСП) на крупнейшей международной выставке ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге.
На стенде Министерства промышленности и торговли эксперты ЭТП ГПБ рассказали об универсальных возможностях платформы и принципах ее работы. "Инструменты ГИСП полезны и заказчикам, и поставщикам," - отмечает генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов.
Сервис анализа рыночной конъюнктуры (САРК) анализирует цены на товары и услуги, собирая данные по позиционно из множества источников сразу: мониторит информацию в Единой информационной системе закупок, прайс-листы поставщиков и результаты заказов в "сервисе прямых заказов". Эти данные незаменимы для быстрого и точного расчета начальных (максимальных) цен при формировании закупок, планов, бюджетов и т.д. База уже содержит более 1,5 млн позиций и постоянно обновляется, подчеркивает Михаил Константинов.
Один из важнейших сервисов ГИСП - формирование каталога промышленной продукции. Главная уникальность каталога в том, что он содержит полную информацию о товаре, его технических и эксплуатационных характеристиках, заводе изготовителе, нормативных документах. Благодаря этому каталогу любой пользователь ГИСП может воспользоваться "сервисом прямого заказа", запросив цену напрямую у производителя и получив товары без доплат перекупщикам и посредникам. Каталог также дает возможность быстро узнать о наличии отечественных аналогов импортной продукции.
Для расширения рынка сбыта продукции в ГИСП внедрена Информационно-аналитическая система Trade Inspect - это агрегатор информации по закупкам. В ней собраны данные о заказчиках, поставщиках и их истории закупок, реестры текущих и завершившихся закупок и аналитические данные.
Минпромторг и ЭТП ГПБ возлагают большие надежды на ГИСП и ее роль в развитии промышленности и экономики страны. В день открытия выставки стенд министерства посетил Президент РФ Владимир Путин. Глава Минпромторга Денис Мантуров лично презентовал ему ГИСП.
Передовая инфосистема заинтересовала многих участников выставки, в т.ч. представителей крупного бизнеса и высокопоставленных должностных лиц. Вчера, 11 июля, с цифровыми сервисами ГИСП ознакомился зампредседатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.
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