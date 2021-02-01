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    III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок»

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    26 февраля 2021 года в Пензе пройдет очная III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок». На мероприятии выступят эксперты сферы закупок, представители государственных и муниципальных органов, научного сообщества, практики рынка. ЭТП ГПБ входит в число партнеров конференции.

    Конференция включает секции по закупкам в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, торгам в сфере здравоохранения. Всего заявлено 8 секций с участием 25 спикеров.

    В качестве спикеров конференции выступят:

    Беляева Ольга Александровна — главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», д.ю.н., проф. РАН. Тема выступления: «Положение о закупке главный ориентир регулирования закупочной деятельности»;

    Горбачева Ольга Викторовна — заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа Федеральной антимонопольной службы России. Тема выступления: «Привлечение к административной ответственности должностных лиц заказчиков: типичные нарушения заказчиков, содержащие признаки состава административного правонарушения, способы оптимизации административной нагрузки, критерии малозначительности»;

    Китаева Светлана Николаевна — руководитель контрактной службы ГБУЗ «ГКБ им. И.В.Давыдовского ДЗМ»; лектор Института управления закупками и продажами им. А.Б. Соловьева НИУ ВШЭ; внештатный эксперт-тренер в Школе закупок, МТО и управления качеством АНО «Корпоративная Академия Росатома»; экс-заместитель начальника отдела проверок в ЦА ФАС России. Тема выступления: «Закупки в сфере здравоохранения»;

    Антон Котугин руководитель направления по работе с государственными органами Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ). Тема выступления: «Комплекс цифровых технологий управления торгово-закупочной деятельностью ЭТП ГПБ».

    III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок состоится в 10 часов 26 февраля 2021 года в Центре культурного развития «Губернский» (бывший «Дом офицеров») по адресу: г. Пенза, ул. Ленинградская, д. 1а. Участие бесплатное.

    Пензенская конференция закупок — крупнейшее ежегодное мероприятие в Поволжском федеральном округе, посвященное проблемам применения законодательства о регулируемых закупках.

    Конференция поможет участникам:

    • узнать изменения в законодательстве о закупках;
    • обсудить острые вопросы с представителями контролирующих органов в сфере закупок;
    • получить консультации от ведущих экспертов в сфере закупок;
    • повысить свою квалификацию как профессионала в сфере закупок.

    Ознакомиться с программой Конференции, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте www.zakupki.one или по телефону (8412) 233193.

    Количество мест ограничено.

    Конференция, Наши Эксперты, 44-ФЗ, 223-ФЗ, Торги, закупки, ЭТП ГПБ
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