Внесены изменения в перечень КБК

Министерство финансов РФ скорректировало перечень КБК (кодов бюджетной классификации) на 2021 г. и на плановый период 2022 г. и 2023 г. Соответствующая информация содержится в приказе Минфина России № 297н.

В частности, добавлены новые приложения с кодами направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов таких федеральных проектов, как «Искусственный интеллект», «Патриотическое воспитание граждан», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Также внесены изменения в коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, дополнены новые коды в перечень кодов главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ (органов государственной власти РФ, Банка России, органов управления государственными внебюджетными фондами и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений) и видов (подвидов) доходов бюджетов с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов доходов бюджетов и другие приложения.