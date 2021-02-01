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    Внесены изменения в перечень КБК

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    Министерство финансов РФ скорректировало перечень КБК (кодов бюджетной классификации) на 2021 г. и на плановый период 2022 г. и 2023 г. Соответствующая информация содержится в приказе Минфина России № 297н.

    В частности, добавлены новые приложения с кодами направлений расходов целевых статей расходов федерального бюджета на достижение результатов таких федеральных проектов, как «Искусственный интеллект», «Патриотическое воспитание граждан», «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

    Также внесены изменения в коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов, дополнены новые коды в перечень кодов главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы РФ (органов государственной власти РФ, Банка России, органов управления государственными внебюджетными фондами и (или) находящихся в их ведении казенных учреждений) и видов (подвидов) доходов бюджетов с соответствующими им кодами аналитической группы подвидов доходов бюджетов и другие приложения.

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