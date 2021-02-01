К участникам закупок по 223-ФЗ, работающим над завершением строек застройщиков-банкротов, установлены новые требования

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ установило требования к участникам закупок по 223-ФЗ, работающим над завершением строительства объектов обанкротившихся застройщиков. Соответствующая информация содержится в приказе Минстроя № 810/пр.

214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» (ч. 5 ст. 21.1, ч. 1 ст. 23) утвердил обязательные квалификационные требования к участникам закупок, связанных с поставкой товаров, выполнением работ или оказанием услуг, необходимых для завершения строительства объекта незавершенного строительства или объекта инфраструктуры, права на которые переданы в порядке, предусмотренном ст. 201.15-1 — 201.15-2-1 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, отсутствие сведений об участнике закупки в РНП по 223-ФЗ и 44-ФЗ и наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки опыта исполнения договора, стоимость которого соответствует установленным требованиям.

Указанные обязательные квалификационные требования применяются к участникам конкурентных закупок.

Приказ вступает в силу 29 марта и применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены после указанной даты.