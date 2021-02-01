Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Правительство продлило норму об увеличении аванса по госконтрактам до 50%

    Правительство продлило норму об увеличении аванса по госконтрактам до 50%

    Поделиться

    Правительство РФ продлило до конца текущего года срок действия нормы о возможности предоставления аванса по госконтрактам в размере до 50%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Правило распространяется на госконтракты, финансируемые как из федерального, так и из региональных бюджетов.

    Документ дополняет правительственное постановление о реализации федерального бюджета нормой, по которой главные распорядители средств федерального бюджета (и их подведомственные организации) могут в 2021 г. предусмотреть авансовые платежи по госконтрактам в объеме до 50% от цены контракта.

    Эта же норма распространяется на субсидии из федерального бюджета бюджету того или иного субъекта РФ — при условии, что эти субсидии предназначены для финансирования работ в сфере строительства. Причем в случае казначейского сопровождения соответствующих контрактов размер аванса может быть увеличен до 90%.

    Еще одно положение постановления до конца текущего года приостанавливает действие нормы об авансировании госзакупок в размере до 30% от цены контракта.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить