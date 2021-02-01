Торги имуществом на ЭТП ГПБ за февраль 2021

На ЭТП ГПБ осуществляется продажа имущества ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», АО «Газпром промгаз», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром ГНП продажи», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и других организаций. Торги имуществом осуществляются через публичное предложение, для участия в процедурах нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Плавучий объект Дебаркадер-596 в Астраханской области

На электронной торговой площадке проходит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи плавучего объекта «Дебаркадер-596».

Объект расположен по адресу: Астраханская обл., Володарский район, Мултановский сельсовет, тоня Контрольная.

Собственник: ООО «Газпром переработка».

Начальная цена: 2 076 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 26.02.2021 в 11:00 (МСК).

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Оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (КСПГ) и системы СПГ (СПХР)

ООО «Газпром ГНП продажи» реализует технологическое оборудование для монтажа комплекса производства СПГ (КСПГ) и системы приема, хранения и регазификации СПГ (СПХР).

Местонахождение: Пермский край, г. Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82.

Начальная цена: 475 836 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 26.02.2021 в 12:00 (МСК).

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Объекты недвижимого и движимого имущества Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский

На торгах представлены объекты недвижимого и движимого имущества, входящего в состав Производственной базы в г. Каменск-Шахтинский.

Собственник: объекты принадлежат на праве собственности АО «Газпром промгаз».

Состав:

недвижимое имущество – 24 объекта;

сооружения – 5 объектов;

движимое имущество – 56 объектов;

земельный участок общей площадью 82167 кв.м.

Начальная цена: 117 568 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 26.02.2021 в 11:00 (МСК).

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Объекты недвижимого и движимого имущества в Пензенской области

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выставляет на торги объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Пензенская область, Пензенский район, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24.

Начальная цена: 122 230 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 16.02.2021 в 14:00 (МСК).

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Две квартиры в Чувашской Республике

На электронных торгах представлены квартиры (2 единицы).

Адрес места нахождения: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Начальная цена: 770 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 16.02.2021 в 14:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.