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    Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года

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    Самая важная задача Обучающего Центра ЭТП ГПБ — предоставить вам актуальную, достоверную и интересную информацию из сферы закупок. Мы поможем вам лучше разбираться в торгах, использовать функционал нашей площадки на все 100%, качественно организовать работу тендерного отдела, расскажем о главных законодательных новациях и объясним, как повышать эффективность бизнеса при помощи продвинутых цифровых сервисов. Присоединяйтесь к нам и не пропускайте важного!

    3 февраля состоится вебинар «Типовые ошибки при формировании заявки на участие». Это комплексный курс, который поможет слушателям разобраться в том, как с первого раза подавать заявку на участие в закупке, не допускать ошибок и не оставаться за бортом интересных тендеров. Один из самых популярных наших вебинаров, который представляет Мария Волкова — эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучающая работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Она внедрила системы корпоративного обучения в таких компаниях федерального уровня, как Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

    9 февраля приглашаем принять участие в вебинаре «Уникальные возможности ЭДО от ЭТП ГПБ и секретные приемы функционала». Всеобщая цифровизация и развитие сервисов удаленной работы, набравшие обороты в 2020 году, продолжают свое развитие и в 2021. Удобство электронного документооборота успели оценить многие компании — как для внутреннего использования, так и для работы с контрагентами. В рамках вебинара вы узнаете не только о базовом функционале, но и об уникальных возможностях системы ЭДО от ЭТП ГПБ, которые позволят вам умножить свою эффективность.

    СпикерСеменова Заяна, аналитик проекта ЭДО ЭТП ГПБ.

    16 февраля состоится вебинар «Как закрыть свою первую сделку на Торговом портале?». Торговый портал ЭТП ГПБ — современный комплексный маркетплейс, где заказчики и поставщики имеют возможность взаимодействовать в максимально комфортной среде. На вебинаре эксперт ЭТП ГПБ расскажет о том, как эффективно пользоваться инструментарием Торгового портала, находить заказы и реализовывать свои товары, работы, услуги через весь широкий спектр доступных процедур. Спикер мероприятияЮлия Божко, руководитель службы поддержки поставщиков. Регистрируйтесь и досконально изучите возможности одного из самых продвинутых маркетплейсов b2b-сегмента.

    17 февраля предлагаем вашему вниманию вебинар «Электронная подпись: просто о сложном». Электронная подпись — необходимый инструмент для участия в торгах, взаимодействия с налоговыми органами в РФ, оптимизации временных затрат и автоматизации бизнес-процессов. На вебинаре эксперт ЭТП ГПБ Мария Волкова расскажет о том, почему ЭП важна, как с ней работать и для кого она наиболее актуальна. Также будут освещены вопросы безопасности при работе с электронной подписью.

    24-25 февраля приглашаем принять участие в нашем лучшем учебном курсе! «Курс профессионального поставщика 223-ФЗ» — комплексный обучающий продукт, который в компактном и содержательном формате позволяет получить представление обо всех основных инструментах участия в закупках.  За время вебинаров вы приобретете теоретические и практические навыки, изучите специфику торгов на секции закупок Газпрома, а также узнаете об изменениях в законодательстве, регулирующих закупки по 223-ФЗ, и их влиянии на поставщиков. Спикер курса — Волкова Мария, эксперт-практик площадки ЭТП ГПБ.

    25 февраля состоится вебинар «Практика работы на ЭТП ГПБ: секция 44-ФЗ». Спикер — Кузьмина Наталья, ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий. Изучите основные инструменты работы на портале государственных закупок по 44-ФЗ от ЭТП ГПБ. Эксперт площадки поможет разобраться с основным и дополнительным функционалом секции 44-ФЗ для заказчика, расскажет о настройке автоматизации контроля процедур и объяснит, как оптимизировать возможности по поиску исполнителей для контрактов и проведению торгов. Регистрируйтесь и узнайте, как участвовать в госзакупках на ЭТП ГПБ с максимальной пользой!

    Мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ — это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!

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