Все, что нужно знать — обучающие мероприятия ЭТП ГПБ в феврале 2021 года

Самая важная задача Обучающего Центра ЭТП ГПБ — предоставить вам актуальную, достоверную и интересную информацию из сферы закупок. Мы поможем вам лучше разбираться в торгах, использовать функционал нашей площадки на все 100%, качественно организовать работу тендерного отдела, расскажем о главных законодательных новациях и объясним, как повышать эффективность бизнеса при помощи продвинутых цифровых сервисов. Присоединяйтесь к нам и не пропускайте важного!

3 февраля состоится вебинар «Типовые ошибки при формировании заявки на участие». Это комплексный курс, который поможет слушателям разобраться в том, как с первого раза подавать заявку на участие в закупке, не допускать ошибок и не оставаться за бортом интересных тендеров. Один из самых популярных наших вебинаров, который представляет Мария Волкова — эксперт-практик ЭТП ГПБ, обучающая работе на электронных торговых площадках с 2003 года. Она внедрила системы корпоративного обучения в таких компаниях федерального уровня, как Ростелеком, Россельхозбанк, Газпром-Медиа.

9 февраля приглашаем принять участие в вебинаре «Уникальные возможности ЭДО от ЭТП ГПБ и секретные приемы функционала». Всеобщая цифровизация и развитие сервисов удаленной работы, набравшие обороты в 2020 году, продолжают свое развитие и в 2021. Удобство электронного документооборота успели оценить многие компании — как для внутреннего использования, так и для работы с контрагентами. В рамках вебинара вы узнаете не только о базовом функционале, но и об уникальных возможностях системы ЭДО от ЭТП ГПБ, которые позволят вам умножить свою эффективность.

Спикер — Семенова Заяна, аналитик проекта ЭДО ЭТП ГПБ.

16 февраля состоится вебинар «Как закрыть свою первую сделку на Торговом портале?». Торговый портал ЭТП ГПБ — современный комплексный маркетплейс, где заказчики и поставщики имеют возможность взаимодействовать в максимально комфортной среде. На вебинаре эксперт ЭТП ГПБ расскажет о том, как эффективно пользоваться инструментарием Торгового портала, находить заказы и реализовывать свои товары, работы, услуги через весь широкий спектр доступных процедур. Спикер мероприятия — Юлия Божко, руководитель службы поддержки поставщиков. Регистрируйтесь и досконально изучите возможности одного из самых продвинутых маркетплейсов b2b-сегмента.

17 февраля предлагаем вашему вниманию вебинар «Электронная подпись: просто о сложном». Электронная подпись — необходимый инструмент для участия в торгах, взаимодействия с налоговыми органами в РФ, оптимизации временных затрат и автоматизации бизнес-процессов. На вебинаре эксперт ЭТП ГПБ Мария Волкова расскажет о том, почему ЭП важна, как с ней работать и для кого она наиболее актуальна. Также будут освещены вопросы безопасности при работе с электронной подписью.

24-25 февраля приглашаем принять участие в нашем лучшем учебном курсе! «Курс профессионального поставщика 223-ФЗ» — комплексный обучающий продукт, который в компактном и содержательном формате позволяет получить представление обо всех основных инструментах участия в закупках. За время вебинаров вы приобретете теоретические и практические навыки, изучите специфику торгов на секции закупок Газпрома, а также узнаете об изменениях в законодательстве, регулирующих закупки по 223-ФЗ, и их влиянии на поставщиков. Спикер курса — Волкова Мария, эксперт-практик площадки ЭТП ГПБ.

25 февраля состоится вебинар «Практика работы на ЭТП ГПБ: секция 44-ФЗ». Спикер — Кузьмина Наталья, ведущий эксперт-практик ЭТП ГПБ, аккредитованный Институтом госзакупок преподаватель по закупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, автор более 60 публикаций для профильных изданий. Изучите основные инструменты работы на портале государственных закупок по 44-ФЗ от ЭТП ГПБ. Эксперт площадки поможет разобраться с основным и дополнительным функционалом секции 44-ФЗ для заказчика, расскажет о настройке автоматизации контроля процедур и объяснит, как оптимизировать возможности по поиску исполнителей для контрактов и проведению торгов. Регистрируйтесь и узнайте, как участвовать в госзакупках на ЭТП ГПБ с максимальной пользой!

Мероприятия Обучающего Центра ЭТП ГПБ — это лучший способ оставаться в курсе самых важных изменений в сфере закупок, разбираться в полезных финансовых инструментах для бизнеса и получать только проверенную информацию от лучших экспертов рынка!