Уведомление об изменении тарифной модели

Уважаемые участники закупок! Информируем вас об изменении тарифной модели в секции «Закупки корпоративных заказчиков и Торговый портал закупок малого объема (Интернет-магазин) Продажа и аренда имущества» с 1 февраля 2021 года.

Комиссия в секции «Закупки корпоративных заказчиков»

Комиссия за участие в закупках и продажах корпоративных заказчиков составит 9 900 руб. (на закупки свыше 100 000 руб. с НДС).

Комиссия на закупки заказчика «Газпром энергохолдинг»

Начинают действовать отдельные тарифы для закупок, проводимых заказчиками ГК «Газпром энергохолдинг»:

Малый бизнес КОРП – 15 500 рублей. Тариф позволяет участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 500 тыс. рублей в течение 1 года;

Оптимальный КОРП – 36 000 рублей. Тариф позволяет участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 5 млн рублей в течение 1 года;

Бизнес КОРП – 76 800 рублей. Тариф позволяет многократно участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 100 млн рублей в течение 1 года;

Бизнес + КОРП – 96 000 рублей. Тариф позволяет многократно участвовать в закупках ГК «Газпром энергохолдинг» с начальной ценой договора не более 400 млн рублей в течение 1 года;

Безлимитный КОРП – 122 400 рублей. Тариф позволяет многократно участвовать во всех закупках ГК «Газпром энергохолдинг» без ограничений в течение 1 года.

Закупки СМСП по ст. 3.4 ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ – 1% от НМЦ, но не более 5 000 рублей, кроме того НДС.

Комиссия на закупки Банка ГПБ

Комиссия за участие в закупках с начальной ценой договора от 700 тыс. до 3 млн руб., проводимых Банком ГПБ (АО), составит 9 900 руб.

Со всеми предложениями по тарифам на участие в торгах можно ознакомиться в разделе «Тарифы» блока информации для Поставщика.