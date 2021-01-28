Эксперты ЭТП ГПБ провели обучение сотрудников ОК РУСАЛ

Одна из важнейших задач Обучающего Центр ЭТП ГПБ — предоставление актуальной и полезной информации для участников закупок. Обучающий Центр организует теоретические и практические курсы по особенностям законодательства и текущим нормативным изменениям, обучающие вебинары для поставщиков и заказчиков по работе на ЭТП ГПБ, программы по построению тендерного отдела, онлайн-разборы типичных ошибок участников торгов и иные мероприятия, освещающие важные моменты в закупках.

Помимо общих онлайн-вебинаров, обучающих курсов, конференций и марафонов, Обучающий Центр ЭТП ГПБ предоставляет участникам торгов такую важную услугу как подготовка сотрудников предприятий. В такие курсы входит теоретическая часть по законодательству, демонстрация возможностей и функционала работы на площадке, а также практические рекомендации для тендерных специалистов.

В качестве примера успешной работы Обучающего Центра ЭТП ГПБ можно привести позитивный опыт проекта по обучению сотрудников ОК РУСАЛ. Для комфортных условий подготовки была создана индивидуальная программа курса, учитывающая потребности и специфику рабочих задач предприятий ОК РУСАЛ в закупочной сфере.

Было организовано 5 вебинаров, на которых прошел обучение 321 сотрудник из 19 предприятий ОК РУСАЛ. Качество работы спикеров и предоставленных методических материалов было высоко оценено участниками курса.

«В коммерческом секторе закупок существует большое разнообразие подходов к торгам и снабжению. Поскольку тут нет единых стандартов, как, например, в 223-ФЗ и 44-ФЗ, для заказчиков очень ценно производить обмен опытом и существующими практиками для эффективной организации своей работы. ЭТП ГПБ старается накапливать положительный опыт, экспертизу в сфере закупок, обеспечения бизнес-процессов, прозрачности в торгах, чтобы затем предложить этот опыт своим клиентам, в том числе в рамках программ Обучающего Центра».

Александр Латышев — Кандидат наук, руководитель направления ЭТП Газпромбанка.