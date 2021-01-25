Генпрокуратура усиливает надзор за законностью в сфере госзакупок

Органами прокуратуры при участии правоохранительных и иных уполномоченных органов на системной основе будут проводиться надзорные мероприятия по противодействию правонарушениям и защите прав граждан в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генеральным прокурором Игорем Красновым издан приказ «Об организации прокурорского надзора в сфере закупок». Приоритетными определены вопросы законности и обоснованности закупок, их открытости, целевого расходования бюджетных средств, противодействия коррупции, соблюдения конкурентных механизмов и порядка ценообразования, исполнения контрактных обязательств.

Как пояснили в Генпрокуратуре, реализация приказа обеспечит формирование единообразной правоприменительной практики, а также применение всех прокурорских полномочий по обеспечению законности в сфере закупок.

Прокуроры будут обязаны проверять соблюдение заказчиками требований к ценообразованию, пресекая закупки товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами, а также являющихся предметами роскоши в соответствии с законодательством РФ.

Также генпрокурор ставит задачу уделять внимание осуществлению закупок на сумму свыше 1 млрд руб., выявлять факты откатов, хищений, нецелевого использования бюджетных средств и других уголовно наказуемых деяний с использованием различных противоправных схем.