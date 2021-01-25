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    Обновлен функционал поиска сведений в реестре субъектов МСП

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    Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте опубликовала информацию об усовершенствовании функционал поиска сведений в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь пользователи смогут получить сведения обо всех периодах нахождения организаций и предпринимателей в нем.

    Также полученные данные можно будет сформировать с усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС. Напомним, что ранее, в режиме поиска, доступ к информации, содержащейся в реестре МСП, предоставлялся только на последнюю дату его формирования.

    Заявители могут воспользоваться не только обычным поиском, но и расширенным, позволяющим выбрать субъекты малого и среднего предпринимательства по их типу и категории, региону, муниципальному образованию, а также конкретным видам экономической, лицензируемой деятельности, продукции, наличию заключенных договоров, участию в программах партнерства.

    Использование реестра позволяет снизить затраты предпринимателей, связанные с необходимостью подтверждения статуса МСП для участников программ поддержки, максимально раскрыть информацию о видах деятельности субъектов МСП и производимых ими товарах работах, услугах, в том числе о производимой инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, а также повысить качество проработки мер поддержки малого бизнеса.

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