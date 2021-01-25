Порядок формирования кода закупки изменен

Порядок формирования идентификационного кода закупки (ИКЗ) приведен в соответствие с действующим законодательством. Соответствующая информация содержится в приказе Минфина № 294н, который вступает в силу 23 января.

По новому п. 3 приказа Минфина № 55н «Об утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки» на 1 апреля 2021 г. перенесено начало действия второго предложения п. 3 и п. 9 порядка формирования ИКЗ, утвержденного настоящим приказом, в части проведения закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 44-ФЗ.