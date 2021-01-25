Скорректирован порядок ведения РНП по 44-ФЗ

С 1 июля 2021 г. изменятся некоторые положения о реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренные 44-ФЗ (ст. 104).

В частности, будет скорректирован перечень сведений об участнике, включаемый в РНП. Так, с указанной даты в реестр будут включаться не сведения об учредителях унитарного юридического лица, учредителях участника, а сведения об участниках корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого юридического лица — участника закупки, поставщика. Под такими участниками понимаются лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом владеют более чем 25% акций корпоративного юридического лица. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства РФ. При этом сведения об учредителях участника закупки не нужно будет указывать в заявках.

Контрольный орган в сфере закупок будет проводить внеплановую проверку в связи с получением обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП.

Также информация об участнике закупки или о контрагенте будет исключаться из РНП не только по истечении двух лет с даты ее размещения в РНП, но и до истечения этого срока в случае получения ФАС решения суда о признании недействительным решения о включении информации об участнике закупки, контрагенте в РНП. Либо, о признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или недействительным.

Также, в случае получения ФАС информации, подтверждающей невозможность влияния на деятельность участника закупки, контрагента членов его коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции его единоличного исполнительного органа, а также перечисленных выше участников (членов) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица, по состоянию на день признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта или на день расторжения контракта.