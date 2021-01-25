Госзаказчик может взыскать разницу в цене, если заключены замещающие сделки

Госзаказчик может взыскать разницу в цене, если заключены замещающие сделки. К такому выводу пришли суды рассмотрев соответствующее дело.

Заказчик отказался от исполнения контракта: внесудебная экспертиза обнаружила недостатки в выполненных работах. На претензии подрядчик не отвечал.

После расторжения контракта заказчик заключил замещающие сделки и потребовал, среди прочего, возместить разницу между ценой первоначального контракта и стоимостью сопоставимых работ по новым договорам.

Суды посчитали такое требование законным. Замещающие сделки на большую сумму были заключены с другими контрагентами из-за недобросовестного поведения подрядчика. Верховный суд не стал пересматривать дело.