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    Госзаказчик может взыскать разницу в цене, если заключены замещающие сделки

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    Госзаказчик может взыскать разницу в цене, если заключены замещающие сделки. К такому выводу пришли суды рассмотрев соответствующее дело.

    Заказчик отказался от исполнения контракта: внесудебная экспертиза обнаружила недостатки в выполненных работах. На претензии подрядчик не отвечал.

    После расторжения контракта заказчик заключил замещающие сделки и потребовал, среди прочего, возместить разницу между ценой первоначального контракта и стоимостью сопоставимых работ по новым договорам.

    Суды посчитали такое требование законным. Замещающие сделки на большую сумму были заключены с другими контрагентами из-за недобросовестного поведения подрядчика. Верховный суд не стал пересматривать дело.

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