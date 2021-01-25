Правительство одобрило оптимизационные поправки к 44-ФЗ

Правительство РФ одобрило второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ. Об этом говорится в сообщении Минфина.

По словам министра финансов Антона Силуанова, такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом.

Предусмотренные законопроектом поправки направлены, в частности, на введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки – все документы будут формироваться в электронной форме. В настоящее время в электронной форме проводится только планирование закупок и отбор подрядчиков.

Напомним, второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ был подготовлен в начале прошлого года. В него вошли поправки, предложенные при подготовке первого оптимизационного пакета, но требующие дополнительных доработок, согласования и т.п.

Также пакет поправок предусматривает сокращение числа видов закупочных процедур до 3 с 11 в действующей редакции закона, унификацию требований к извещениям о закупках, к заявкам на участие в закупках и т.п.

Кроме того, законопроект предполагает введение универсальной предквалификации участников закупок, запуск рейтинга деловой репутации, изменение порядка проведения аукциона и т.п.