Госкомпании могут обязать обосновывать цены при госзакупках

Заказчиков могут обязать обосновывать начальные (максимальные) цены договоров при проведении госзакупок. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме.

Сейчас в 223-ФЗ такой нормы нет, в связи с чем установленные цены зачастую «непрозрачны», говорится в пояснительной записке. При этом обязанность объяснять, как сложилась та или иная сумма, позволит яснее отразить в договоре объемы товаров, работ, услуг и их стоимость, считают в кабмине.

Документ подготовлен в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг., утвержденного указом президента РФ. В документах о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора (цены лота) должно быть указано обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо цены единицы товара, работы, услуги.

В правительстве отмечают, принятие законопроекта повысит информированность участников закупки о включенных в начальную (максимальную) цену договора затратах, что позволит им сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной информации.