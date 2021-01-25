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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Госкомпании могут обязать обосновывать цены при госзакупках

    Госкомпании могут обязать обосновывать цены при госзакупках

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    Заказчиков могут обязать обосновывать начальные (максимальные) цены договоров  при проведении госзакупок. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть во втором чтении в Госдуме.

    Сейчас в 223-ФЗ такой нормы нет, в связи с чем установленные цены зачастую «непрозрачны», говорится в пояснительной записке. При этом обязанность объяснять, как сложилась та или иная сумма, позволит яснее отразить в договоре объемы товаров, работ, услуг и их стоимость, считают в кабмине.

    Документ подготовлен в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг., утвержденного указом президента РФ. В документах о конкурентной закупке вместо порядка формирования цены договора (цены лота) должно быть указано обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо цены единицы товара, работы, услуги.

    В правительстве отмечают, принятие законопроекта повысит информированность участников закупки о включенных в начальную (максимальную) цену договора затратах, что позволит им сформировать свои ценовые предложения с учетом указанной информации.

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