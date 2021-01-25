Новая услуга Торгового Портала — 5 бесплатных позиций для новых участников

Торговый Портал ЭТП ГПБ — современный маркетплейс, ориентированный на b2b-сегмент. Более 2000 уникальных заказчиков и 20 тысяч регулярно действующих поставщиков уже оценили по достоинству быстрое заключение прямого контракта, универсальную сервисную модель, нормализацию справочной информации и комплекс полезных для бизнеса инструментов. Сейчас Торговый Портал ЭТП ГПБ предоставляет особые условия легкого старта для новых участников.

Предложение распространяется на всех пользователей ЭТП ГПБ, зарегистрированных после 1 января 2021 года.

Торговый Портал предлагает всем новым зарегистрированным участникам получить бесплатную нормализацию 5 позиций прайс-листа.

Нормализация позиции — это услуга, в рамках которой позиция прайс-листа Поставщика приводится в соответствие к требованиям описания характеристик, общепринятым для соответствующих товаров на рынке, существующим общим стандартам (ОКПД2, КТРУ, КСП и т.д.) и нормам поисковых запросов, принятым на Торговом портале. Нормализованная позиция становится релевантной поисковым запросам, ее может найти любой из 2000 заказчиков портала, что существенно облегчает и ускоряет поиск контракта.

5 позиций — бесплатно

Получите нормализацию 5 позиций на Торговом портале ЭТП ГПБ. Для этого вам нужно выполнить всего два простых условия.

1. Быть новым пользователем на ЭТП ГПБ

Вы должны быть зарегистрированы на ЭТП ГПБ не ранее чем с 1 января 2021 года.

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2. Заполнить заявку на услугу нормализации

Заполните короткую форму заявки, и наши специалисты свяжутся с вами для подключения нормализации 5 позиций по вашему выбору.

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Акция действует до 31 мая 2021 года.