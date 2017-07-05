Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказа

Минфин подготовил поправки к закону о госзакупках, которые обяжут поставщиков открывать счета в казначействе при исполнении госзакупки, для которой предусмотрено такое сопровождение. А на счетах казначейства должны отражаться все операции по исполнению госзакупки, говорится в поправках, опубликованных на портале раскрытия нормативно-правовых актов.

«Закон о контрактной системе будет дополнен новой статьей 35.1, предусматривающей общие требования в части казначейского сопровождения контрактов, в том числе обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта, подлежащего казначейскому сопровождению, открывать для осуществления расчетов по такому контракту лицевые счета в Федеральном казначействе в порядке, установленном Федеральным казначейством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, Минфин предлагает обязать заказчиков информировать о необходимости соблюдать это требование своих поставщиков путем включения этого условия в извещение об осуществлении закупки.

«Заказчик наряду с информацией, включаемой в соответствии с положениями статьи 42 закона о контрактной системе в извещение об осуществлении закупки, размещаемое в единой информационной системе, обязан будет включать в него информацию о казначейском сопровождении контракта, заключаемого в результате проведения конкурсных процедур, если такой контракт соответствует предусмотренным федеральным законом случаям», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки, предлагаемые Минфином, предусматривают отражение движения денежных средств на счетах казначейства по всем операциям при исполнении госзаказа поставщиком. В число таких операций включаются операции по финансовой аренде и лизингу.

Постановления правительства предусматривают постепенный переход к обязательному казначейскому сопровождению всех госконтрактов. Так, в 2017 году обязательному казначейскому сопровождению подлежат контракты на строительство автодорог М-7 «Волга», реконструкцию краевой клинической больницы в Красноярске, расходы субсидий на обеспечение каналов связи в Республике Крым и расходы на достижение целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.