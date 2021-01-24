Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов

Сервисная линейка продуктов ЭТП ГПБ для поддержки бизнеса и комфортного участия в торгах расширилась новой услугой. Калькулятор тарифов — удобный инструмент для подбора оптимального тарифного пакета от нашей площадки, адаптированного под задачи вашего бизнеса!

При помощи калькулятора тарифов вы можете автоматически рассчитать оптимальные предложения с учетом преимущественных категорий закупок, секций площадки, дополнительных сервисов, включая ЭДО, электронную подпись, обучение, сопровождение АСЭЗ, услуги персонального менеджера и другие возможности.

Воспользуйтесь калькулятором тарифов и создайте для себя максимально комфортную среду работы на ЭТП ГПБ!