Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале февраля 2021 года

На ЭТП ГПБ реализуется имущество ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», АО «Золотая горка», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Агидель-Спутник» и других организаций. Торги имуществом осуществляются через публичное предложение, для участия в процедурах нужна усиленная квалифицированная электронная подпись.

Объекты недвижимого и движимого имущества в Пензенской области

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выставляет на торги объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные по адресу: Пензенская область, Пензенский район, п. Мичуринский, ул. 40 лет Октября, 24.

Начальная цена: 122 230 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 16.02.2021 в 14:00 (МСК).

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Две квартиры в Чувашской Республике

На электронных торгах представлены квартиры (2 единицы).

Адрес места нахождения: Чувашская Республика, Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Ленина.

Собственник: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Начальная цена: 770 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 16.02.2021 в 14:00 (МСК).

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МПЗ

На аукцион выставлены неэффективные МПЗ (9 лотов).

Собственник имущества: ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Начальная цена: 2 840 879.98 рублей.

Дата и время проведения: 16.02.2021 в 14:00 (МСК).

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Недвижимое и движимое имущество санаторно-курортного комплекса

Реализация на электронных торгах недвижимого и движимого имущества, входящего в состав санаторно-курортного комплекса для проживания и отдыха.

Расположено по адресу: Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, с. Ассы, санаторий «Ассы».

Продавец: ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Агидель-Спутник».

Начальная цена: 69 701 160.00 рублей.

Дата и время проведения: 16.02.2021 в 12:00 (МСК).

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Право аренды земельного участка площадью 14 746 кв. м

АО «Золотая горка» реализует на электронных торгах право аренды земельного участка, площадью 14 746 кв. м, кадастровый номер 54:18:080107:183.

Место нахождения имущества: Новосибирская область, Мошковский район, с. Ташара.

Начальная цена: 2 460 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 17.02.2021.

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Незавершённый строительством объектов складской комплекс и право аренды земельного участка

На торги выставлены незавершённый строительством объектов складской комплекс, а также право аренды земельного участка, на котором он располагается.

Расположен по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Европейская, 1/3.

Начальная цена: 24 495 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 17.02.2021 в 11:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.